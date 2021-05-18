Anadolu Efes Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Play-off yarı finali için heyecan dorukta
Anadolu Efes ile Beşiktaş Icrypex play-off yarı final ilk maçında karşılaşacak. ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Anadolu Efes-Beşiktaş Icrypex eşleşmesinin ilk maçı 19 Mayıs'ta oynanacak. Peki, Anadolu Efes Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki serinin ilk karşılaşması 21.00'de başlayacak. Serinin ikinci maçında iki ekip, 21 Mayıs Cuma günü yine aynı salonda 19.30'da karşı karşıya gelecek. Müsabaka TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale çıkacağı yarı finalde üçüncü ve gerekmesi halinde dördüncü karşılaşmalar Beşiktaş Icrypex'in ev sahipliğinde yapılacak. Serinin 5. maça uzaması haline ekipler yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda birbirlerine rakip olacak.