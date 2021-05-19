Anadolu Efes Beşiktaş Icrypex maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

İki ekip arasında ING Basketbol Süper Ligi’nde oynanan 116 karşılaşmanın 82’sinde Anadolu Efes, galip gelirken, iki ekip arasında Türkiye Kupası’nda bugüne kadar oynanan sekiz karşılaşmanın yedisi Anadolu Efes, biri Beşiktaş lehine sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda bugüne kadar Anadolu Efes ile Beşiktaş arasında oynanan tek karşılaşmada ise gülen taraf Beşiktaş oldu.

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Anadolu Efes-Beşiktaş Icrypex eşleşmesinin ilk maçı yarın oynanacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki serinin ilk karşılaşması 21.00'de başlayacak. Serinin ikinci maçında iki ekip, 21 Mayıs Cuma günü yine aynı salonda 19.30'da karşı karşıya gelecek.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale çıkacağı yarı finalde üçüncü ve gerekmesi halinde dördüncü karşılaşmalar Beşiktaş Icrypex'in ev sahipliğinde yapılacak. Serinin 5. maça uzaması haline ekipler yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda birbirlerine rakip olacak.

ANADOLU EFES BEŞİKTAŞ ICRYPEX MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play off yarı final ilk maçında Beşiktaş Icrypex’i konuk ediyor. 19 Mayıs 2021, Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma 21:00’de başlayacak ve Tivibuspor 2 ile TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Kazanılmış üç maç üzerinden oynanacak olan Anadolu Efes - Beşiktaş Icrypex play-off yarı final serisinin ilk iki maç programı şöyle:

1. maç:

19 Mayıs Çarşamba - 21:00

Anadolu Efes - Beşiktaş Icrypex (Sinan Erdem Spor Salonu)

2. maç:

21 Mayıs Cuma - 19:30

Anadolu Efes - Beşiktaş Icrypex (Sinan Erdem Spor Salonu)

Serinin üçüncü maçı ile gerektiği takdirde oynanacak olan dördüncü ve beşinci maçlarının programı Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.