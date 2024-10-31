Anadolu Efes, Berlin deplasmanında çıkış peşinde! Karşılaşmanın heyecanı en yüksek iddaa oranları ve canlı yayın seçeneğiyle Misli'de

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İlandır.

Anadolu Efes, THY Euroleague 7. hafta maçında Almanya'da ALBA Berlin ile karşılaşacak. Uber Arena'daki müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Ligde 6 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi alan Lacivert-beyazlı takım, son maçında iç sahada Barcelona'ya 97-88 mağlup oldu. Alba Berlin ise 1 galibiyet ve 5 yenilgiyle son sırada bulunuyor.

Tek galibiyetini 3. haftada sahasında LDLC Asvel karşısında 84-79'luk skorla elde eden Alba Berlin, ardından çıktığı 3 müsabakada Fenerbahçe Beko, Baskonia ve Paris Basketball'a mağlup oldu.

İki takımdaki eksikler

Anadolu Efes'te Justus Hollatz, Shane Larkin ve Erkan Yılmaz sakatlıkları sebebiyle maçta forma giyemeyecek. ALBA Berlin'de ise sakatlığı bulunan Matt Thomas ile Yanni Wetzell kesin olarak yok. Khalifa Koumadje ise kadro dışı. Malte Delow ve Jonas Mattisseck'in durumları ise maç saatinde belli olacak.

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ALBA Berlin – Anadolu Efes

- Anadolu Efes ile ALBA Berlin arasında oynanan 18 maçta temsilcimizin 16-2'lik üstünlüğü bulunuyor.

- Anadolu Efes, ALBA Berlin’e konuk olduğu son 4 maçta 89.5 sayı baremini aştı.

- ALBA Berlin, Euroleague’deki son 17 maçının 16’sında sahadan mağlup ayrıldı.

Misli üyeleri ne oynuyor?

Misli üyelerinin %39'u karşılaşmayı Anadolu Efes'in kazanmasını bekliyor.