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Basketbol
AA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 15:10,Son Güncelleme:

Anadolu Efes, Beaubois ile sözleşme uzattı! 2022'ye kadar...

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Anadolu Efes, Beaubois ile sözleşme uzattı! 2022'ye kadar...
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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Fransız oyuncu Rodrigue Beaubois'in sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonundan bu yana lacivert-beyazlı takımda forma giyen Beaubois'in sözleşmesinin 2021-2022'nin sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Anadolu Efes finalde
Anadolu Efes finalde!

Beaubois, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 26 karşılaşmada 9,5 sayı, 1,6 ribaunt ve 1,7 asist ortalamaları ile mücadele etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 14 maçta süre alan 32 yaşındaki şutör, 13,7 sayı, 2,6 ribaunt ve 2,4 asistlik performans sergiledi.

 

Anadolu Efes, Beaubois ile sözleşme uzattı 2022ye kadar...

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