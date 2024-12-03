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Anadolu Efes, Bayern Münih'i devirdi

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#Anadolu Efes#Bayern Münih#Basketbol
Anadolu Efes, Bayern Münihi devirdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 22:28

Anadolu Efes, EuroLeague 13. hafta mücadelesinde Bayern Münih'i 101-90 yenerek çift maç haftasına galibiyetle başladı.

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EuroLeague’in 13’üncü haftasında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Bayern Münih’i 101-90 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes, 7 galibiyete ulaşırken; Bayern Münih, 5’inci kez sahadan mağlup ayrıldı.

Öte yandan karşılaşmanın en skorer ismi Bayern Münih’te 27 sayı kaydeden Devin Booker oldu. Anadolu Efes’te 19 sayı kaydeden Darius Thompson ise galibiyette önemli rol oynadı.

SALON: Basketbol Gelişim MerkeziHAKEMLER: Mehdi Difallah, Carlos Cortes, Guido Giovanetti

ANADOLU EFES: Beaubois 8, Nwora 12, Bryant 10, Rıdvan Öncel 2, Smits 13, Thompson 19, Poirier 8, Hollatz 2, Ercan Osmani 13, Oturu 14BAYERN MÜNİH: Weiler-Babb 17, Da Silva, Edwards 20, Voigtmann 6, Napier 9, Obst 3, Giffey 3, Onuralp Bitim 2, Harris 1, Brankovic, Booker 27, Yebo 2

1’İNCİ PERİYOT: 27-22

DEVRE: 56-48

3’ÜNCÜ PERİYOT: 74-73

 

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#Anadolu Efes#Bayern Münih#Basketbol

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