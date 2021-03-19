Bayern Münih Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

Ev sahibi ekip ise 18 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 5. basamakta yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 74-71 kazanmıştı.

AVRUPA'DA 716. RANDEVU

Anadolu Efes, Bayern Münih karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 716. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 715 karşılaşmada 407 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 468. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 467 karşılaşmada 250 galibiyet aldı, 217 kez salondan mağlup ayrıldı.

ANADOLU EFES BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Münih kentindeki Audi Dome Salonu'nda oynanacak Anadolu Efes-Bayern Münih mücadelesi TSİ 22.30'da başlayacak. Euroleague tarafından “haftanın maçı” olarak seçilen ve Audi Dome’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 22:30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Anadolu Efes, bu karşılaşmada galip gelmesi halinde ve 15’er galibiyetli Baskonia Vitoria Gasteiz, Valencia ve Zalgiris Kaunas 30. hafta karşılaşmalarında mağlup olurlar ise normal sezonun bitimine dört hafta kala play-off’lara yükselmeyi garantileyecek.

Avrupa arenasındaki 716. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 715 karşılaşmada 407 galibiyet ve 308 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,9) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 468. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 467 karşılaşmada 250 galibiyet ve 217 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 53,5) elde etti.

Anadolu Efes ile Bayern Münih Avrupa kupalarında bugüne kadar beş kez karşılaşırken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan beş karşılaşmada dört galibiyet ve bir mağlubiyet elde etti.