Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Anadolu Efes-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakadan bilgiler

#Anadolu Efes-Bayern Münih Maçı#Euroleague
Anadolu Efes-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda İşte müsabakadan bilgiler

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. hafta erteleme maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek. Bu müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Anadolu Efes-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberin Devamı

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i konuk edecek. İki takım arasında Almanya'da oynanan ilk maçta Anadolu Efes, rakibine 83-71 mağlup olmuştu. İşte, Anadolu Efes-Bayern Münih maçı hakkında bilgiler...

Anadolu Efes-Bayern Münih maçı bu akşam yapılacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da oynanacak. Müsabaka, beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Euroleague’de 33. haftanın ardından Anadolu Efes 15 galibiyet ve 11 mağlubiyet ile beşinci, Bayern Münih ise 13 galibiyet ve 13 mağlubiyet ile sekizinci sırada yer alıyor.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Anadolu Efes-Bayern Münih Maçı#Euroleague

BAKMADAN GEÇME!

Rusya savaş suçu işliyor mu Savaş suçu tanımına neler giriyor | 9 SORU 9 YANIT

Rusya 'savaş suçu' işliyor mu? Savaş suçu tanımına neler giriyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Uluslararası Ceza Mahkemesi
Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça

BAKMADAN GEÇME!

Rusya savaş suçu işliyor mu Savaş suçu tanımına neler giriyor | 9 SORU 9 YANIT

Rusya 'savaş suçu' işliyor mu? Savaş suçu tanımına neler giriyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Uluslararası Ceza Mahkemesi
Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça