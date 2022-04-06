Anadolu Efes-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakadan bilgiler

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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i konuk edecek. İki takım arasında Almanya'da oynanan ilk maçta Anadolu Efes, rakibine 83-71 mağlup olmuştu. İşte, Anadolu Efes-Bayern Münih maçı hakkında bilgiler...

Anadolu Efes-Bayern Münih maçı bu akşam yapılacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da oynanacak. Müsabaka, beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Euroleague’de 33. haftanın ardından Anadolu Efes 15 galibiyet ve 11 mağlubiyet ile beşinci, Bayern Münih ise 13 galibiyet ve 13 mağlubiyet ile sekizinci sırada yer alıyor.