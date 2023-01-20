Anadolu Efes 81-89 Bayern Münih (Euroleague maçı)

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Euroleague'in 20. haftasında Anadolu Efes ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Son çeyreğe 64-59 önde giren Anadolu Efes, rakibinin geri dönüşüne engel olamadı ve mücadeleyi 89-81 kaybederek 10. yenilgisini aldı.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Damır Javor, Tomıslav Hordov, Maxıme Boubert
Anadolu Efes: Micic 15, Larkin 8, Singleton 6, Bryant 16, Pleiss 11, Beaubois 8, Clyburn 4, M’baye 8, Zizic 6, Dunston 2
BAYERN MUNIH: Weiler-Babb 7, Winston 14, Bonga 4 , Gillespie 5, Rubit, Walden 4, Giffey 11, Jaramaz 10, Wimberg, Harris 2, Rubit 14, Hunter 18
1’İNCİ PERİYOT: 21-24
İLK YARI: 40-36
3’ÜNCÜ PERİYOT: 64-59