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Anadolu Efes Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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#Anadolu Efes#Bayern Münih#Euroleague
Anadolu Efes Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 09:36

Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ile Euroleague 2024-2025 sezonu 13. hafta karşılaşması futbolseverlerle buluşacak. Anadolu Efes, geçtiğimiz haftalarda gösterdiği formu devam ettirerek liderlik mücadelesine odaklanırken, Bayern Münih de güçlü rakiplerine karşı galibiyetler elde etmeye devam ediyor. Peki, Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.

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Anadolu Efes - Bayern Münih maçı, Euroleague 2024-2025 sezonunda Mavi Beyazlı temsilcimiz için kritik bir öneme sahip olacak. Anadolu Efes, kupa sahibi olduğu turnuvada güçlü bir kadroya sahipken, Bayern Münih ise sezona güçlü bir başlangıç yaptı ve Avrupa'nın en köklü basketbol takımlarından biri olma yolunda ilerliyor. Özellikle iki takımın birbirine yakın performans sergilediği son dönemlerde, bu mücadele, Euroleague'ün zirve yarışındaki önemli maçlardan biri olacak.

ANADOLU EFES BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Euroleague 2024-2025 sezonu 13. hafta mücadelesi kapsamında Anadolu Efes ve Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Mücadele, bugün (3 Aralık 2024) saat 20.30'da S Sport Plus, S Sport 2 ve EXXEN ekranlarında olacak.

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#Anadolu Efes#Bayern Münih#Euroleague

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