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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan çocuklara müjde!
Anadolu Efes, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı dijital ortamda çocuklarla birlikte kutladı.
200’e yakın çocuk katılımcının yanı sıra başantrenör Ergin Ataman, oğlu Sarp ile birlikte kutlamaya katıldı. Ataman miniklerin sorularını yanıtladıktan sonra sosyal izolasyon dönemi sonrasındaki ilk antrenmanda çocukları ağırlayacaklarını ve 23 Nisan’ı bir kez daha hep birlikte kutlayacaklarının müjdesini verdi.
Ayrıca birçok kulüp ve sporcu da baybayram mesajı paylaştı.
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