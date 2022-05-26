Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: 'Barcelona maçı sonrası çok hırslandım'

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Euroleague'de şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, TRT Spor'a konuştu.

İşte Ergin Ataman'ın açıklamaları;

Son 4-5 gündür yoruldum. Sanırım sezon bittikten sonra anlayacağım ne kadar büyük bir iş yaptığımızı. Ben henüz final maçının tekrarını izleyemedim.

ÇOK İNANIYORDUM

Biz 3 sene üst üste Final Four oynadık. İlkinde çok heyecanlıydım, kariyerimdeki ilk EuroLeague finaliydi. Anadolu Efes, 2018'de sonuncu bitirmişti, ardından final oynadık. Geçen yılki finalde heyecanım yine üst düzeydeydi çünkü artık kazanmak istiyordum. Çok büyük kazanma hırsı vardı. Bu sene ise rahatlık vardı. Çok inanıyordum kazanacağımıza

SAKİN KALDIM

Final Four'daki yarı final maçları-final maçları benim için normal EuroLeague maçı gibiydi. O tecrübe beni sakin bıraktı. İyi ki de sakin kalmışım çünkü finaldeki kararlarımız iyi gitti

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ÇOK HIRSLANDIM

Kaybettiğimiz Barcelona maçından sonra şampiyon olacağız demeye başladım. O kadar hırslandım ki... İçerideki maç bizi çok yaraladı. Deplasmandaki maça mutlak kazanmak için gittik. Teknik faul çalındı, o gün soyunma odasına giderken çok hırslandım. Orada yumrukları kaldırdım ve tepki çekti ama bu bir mesajdı. Oyuncularıma, EuroLeague bir mesajdı. Vazgeçmeyeceğimizi gösterdim.

PANİK HAVASI VARDI

Real Madrid ile final maçında, 17 saniye kala top bizdeydi ve mola alabilirdik. Ama ben bir panik havası hissettim Real Madrid'de. İyi ki molayı almamışız. Çünkü faul yapacaklardı, hangisini atabilirsin. Orada panik yaptılar. 17 sayine kala faul yapmaları gerekiyordu

MOLA ALMAK İÇİMDEN GELMEDİ

Mola almak içimden gelmedi. Molanın Real Madrid'e yarayacağını düşündüm. Seneye kaldı molalar, onları önümüzdeki yılda finalde kullanırız. Bana göre EuroLeague'in en iyi takımı 2019-2020 sezonundaki Anadolu Efes. O günkü kadro, o gün oynanan basketbol, çalıştırdığımız takımlar içinde en iyi takımdı

LARKIN AÇIKLAMASI

Shane Larkin, bizde çok mutlu. Anadolu Efes'te kariyerinin zirvesine çıktı. Avrupa'nın en iyilerinden biri oldu. Şampiyonluklar kazandı, sayı rekoru kırdı. Ama sonuçta profesyonel, ciddi teklifler vardır. Biz Larkin'in devam etmesini çok istiyoruz. Ümit ediyorum ki pozitif şekilde sonuçlanır. Larkin'le ilişkilerimiz çok iyi kulüp olarak ama sonuçta kararı oyuncu verecek.

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MICIC YERİNİ DOLDURMAYA ÇALIŞIRIZ

Micic'in 20 Temmuz itibariyle NBA çıkışı var. Avrupa'da oynayamaz başka bir takımda. Bizde oynamaktan keyif aldığını düşünüyorum. Bizde devam edeceğini düşünüyorum. Çok iyi bir kontratı var, ama NBA'den çok büyük bir teklif alırsa biz de onun yerini doldurmaya çalışırız