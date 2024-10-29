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Anadolu Efes, Barcelona'ya boyun eğdi

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#Euroleague#Anadolu Efes#Barcelona
Anadolu Efes, Barcelonaya boyun eğdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 22:36

THY Euroleague'in 6. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya'nın Barcelona takımına 97-88 mağlup oldu

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EuroLeague’in 6’ncı hafta maçında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Barcelona’ya 97-88 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes, 3’üncü mağlubiyetini yaşarken; Barcelona galibiyet sayısını 5’e çıkardı. Karşılaşmanın en skorer ismi ise Barcelona’da 21 sayı kaydeden Chimezie Metu oldu.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Sasa Pukl, Uros Nikolic, Steve Bittner

ANADOLU EFES: Beaubois 8, Nwora 13, Bryant 12, Smits 8, Thompson 16, Johnson 3, Poirier 10, Doğuz Özdemiroğlu 3, Ercan Osmani 5, Oturu 10

BARCELONA: Punter 20, Anderson 12, Vesely 4, Brizuela 4, Metu 21, Satoransky 3, Hernangomez 7, Nunez 5, Abrines 8, Parker 13

1’İNCİ PERİYOT: 26-29

DEVRE: 51-55

3’ÜNCÜ PERİYOT: 66-76

 

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#Euroleague#Anadolu Efes#Barcelona

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