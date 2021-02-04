Barcelona Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak?

Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa kupalarında bugüne kadar 34 kez karşılaşırken, Anadolu Efes 14 galibiyet ve 20 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 12 maçta takımımız dört galibiyet ve sekiz mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 22 karşılaşmada Anadolu Efes, 10 galibiyet ve 12 mağlubiyet elde etti.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 86-79 kazanmıştı.

ANADOLU EFES BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ YAYINLANACAK?

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 24. hafta maçında 4 Şubat 2021, Perşembe günü İspanya’nın FC Barcelona takımına konuk oluyor. Euroleague tarafından “Haftanın Maçı” olarak seçilen ve Palau Blaugrana’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 23:00’te başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Turkish Airlines Euroleague’in 22. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan’ın Kızılyıldız mts takımını Sinan Erdem Spor Salonu’nda 86-72 mağlup etmiş, FC Barcelona ise 23. hafta maçında Yunan temsilcisi Olympiacos’u deplasmanda 76-74 yenmişti. Euroleague’de 23. haftanın ardından bir maçı eksik Anadolu Efes 12 galibiyet ve 10 mağlubiyet ile dokuzuncu, FC Barcelona ise 17 galibiyet ve altı mağlubiyet ile birinci sırada yer alıyor.