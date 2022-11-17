Canlı: Anadolu Efes Barcelona maçı

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Euroleague'in 8. haftasında Anadolu Efes ile Barcelona kozlarını paylaşıyor.

Üçüncü çeyrek oynanıyor

Anadolu Efes: 53

Barcelona: 46

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 527. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 526 karşılaşmada 283 galibiyet ve 243 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 53,8) elde etti.

Anadolu Efes ile FC Barcelona, Avrupa kupalarında bugüne kadar 38 kez karşılaşırken, Anadolu Efes 16 galibiyet ve 22 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 12 maçta Anadolu Efes dört galibiyet ve sekiz mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 26 karşılaşmada Anadolu Efes 12 galibiyet ve 14 mağlubiyet elde etti.

Anadolu Efes Barcelona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

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Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma 20:30’da başladı ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor.