Canlı Anlatım: Anadolu Efes Armani Milano Maçı

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THY Euroleague play-off 3. maçında Anadolu Efes, Armani Milano'yu Sinan Erdem'de konuk ediyor.

ANADOLU EFES 45 - 37 MILANO

Üçüncü periyot oynanıyor...

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: Anadolu Efes 25 - 17 Milano

İlk yarı sonucu: Anadolu Efes 42 - 35 Milano

Avrupa arenasındaki 764. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 763 karşılaşmada 434 galibiyet ve 329 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 516. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 515 karşılaşmada 277 galibiyet ve 238 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile AX Armani Exchange Milan, Avrupa kupalarında bugüne kadar 36 kez karşılaşırken, Anadolu Efes 22 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. İki takım arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta iki ekip de birbirlerini birer kez mağlup etti. Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 34 karşılaşmada ise takımımız 21 galibiyet ve 13 mağlubiyet elde etti.

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ANADOLU EFES AX ARMANİ EXCHANGE MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRELİ Mİ?

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague play-off üçüncü maçında 26 Nisan 2022, Salı günü İtalya’nın AX Armani Exchange Milan takımını konuk ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma 20:30’da başladı. Mücadele beIN Sports 3 ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanıyor.