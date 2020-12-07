MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriAnadolu Efes, Avrupa'daki 698. maçına çıkacak!
GeriBasketbol Anadolu Efes, Avrupa'daki 698. maçına çıkacak!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 07.12.2020 - 15:41 | Son Güncelleme:

Anadolu Efes, Avrupa'daki 698. maçına çıkacak!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Anadolu Efes, Avrupa'daki 698. maçına çıkacak!
Abone Olgoogle-news

THY Avrupa Ligi erteleme maçında yarın Fransa temsilcisi ASVEL'i konuk edecek Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 698. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 697 karşılaşmada 394 galibiyet ve 303 yenilgi aldı.

Yüzde 56,5 galibiyet oranına sahip Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 450. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 449 karşılaşmada 237 galibiyet alırken, 212 kez yenildi.

Anadolu Efesin konuğu ASVEL Euroleague erteleme maçı...
Anadolu Efes'in konuğu ASVEL! Euroleague erteleme maçı...

Anadolu Efes, yarınki rakibi ASVEL ile Avrupa kupalarında 10 kez karşı karşıya geldi. Rakibine 7 kez üstünlük kuran lacivert-beyazlı ekip, 3 maçtan mağlup ayrıldı.

İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan altı maçta Anadolu Efes, üçer galibiyet ve yenilgi alırken, THY Avrupa Ligi'ndeki 4 maçı da kazanmayı başardı.

 

Anadolu Efes, Avrupadaki 698. maçına çıkacak

250 TL'ye varan "Hoş Geldin Bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol... 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle