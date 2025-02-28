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Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'i ağırlayacak! Kritik maç canlı yayın ve Şampiyon Oranlar Misli'de

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında bu akşam Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i konuk edecek. Temsilcimizin kritik maçı Şampiyon Oran farkıyla Misli'den canlı yayınlanacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna kupa ve milli maçlar nedeniyle verilenin aranın sona ermesinin ardından taraftarının önünde ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

PLAY-IN İÇİN KRİTİK MAÇ

Avrupa Ligi'nde çıktığı 26 maçta 12 galibiyet ve 14 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, haftaya 12. sırada girdi. Temsilcimizin play-in oynayabilmesi için ilk 10’a girmesi gerekiyor. Bu yüzden Alba Berlin maçında alınacak galibiyeti büyük önem taşıyor.

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ALBA BERLİN SON SIRADA

Organizasyonun geride kalan bölümünde sadece 4 mücadeleyi kazanabilen ALBA Berlin ise 18. ve son basamakta yer aldı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Anadolu Efes, Alba Berlin ile oynadığı son 10 maçın 9’unu kazandı.

Anadolu Efes, Alba Berlin’le evinde oynadığı son 5 maçı da kazandı.

Anadolu Efes, Alba Berlin ile oynadığı son 5 maçın 4’ünde 80 ve üstünde sayı attı.

Anadolu Efes ve Alba Berlin’in aralarında oynadıkları 10 maçın 6’sında toplam 160 sayı ve üstü atıldı.

MİSLİ YAZARI MUSTAFA IRGIT’IN YORUMU

Anadolu Efes, 4 maçlık zorlu fikstürden 2 galibiyet çıkarmayı başardı. Yeni koçla işler çok da yolunda gitmiyor. Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde Beşiktaş’a elendiler. 20 günlük arayı nasıl geçirdiler göreceğiz. Shane Larkin’in sezonun son bölümünde artık ağırlığını ortaya koyması lazım. Alba Berlin ise EuroLeague’in en kötü takımı konumunda. Son 13 maçta sadece Maccabi’yi mağlup edebildiler. Efes’in play-in şansı için önemli bir karşılaşma. Hata yapmayarak kazanacaklardır ve yüksek skorlu bir galibiyet beklentim var.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %12’si “İlk Yarı Sonucu 1” oynuyor.

MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte ağır favori olan Anadolu Efes'in galibiyetine oran açılmazken Alba Berlin'in galibiyetinin oranı ise 8.68 yerine 8.94 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

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İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Anadolu Efes'te sakatlığı bulunan Rıdvan Öncel Alman ekibi karşısında oynayamayacak. Larkin, Oturu, Poirier ve Willis'in durumları ise maç saatinde belli olacak.

ALBA Berlin'de ise J. Bean Anadolu Efes'e karşı oynayamayacak. R. Baker II'in durumu belirsizliğini koruyor.

ANADOLU EFES'TEN ALBA BERLİN'E BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Lacivert-beyazlı ekip, Almanya temsilciyle THY Avrupa Ligi'nde 20. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2001-2002 sezonundan bu yana oynanan 19 maçın 17'sini Anadolu Efes, 2'sini ise ALBA Berlin kazandı.

Sezonun 7. haftasında Berlin'de oynanan mücadele, Anadolu Efes'in 86-70 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.