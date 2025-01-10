Anadolu Efes Asvel Lyon basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Anadolu Efes - Asvel Lyon maçı, EuroLeague'de önemli bir karşılaşma olarak basketbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Anadolu Efes, Asvel Lyon ile bugüne kadar 11 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda 8 galibiyet almayı başardı. Asvel Lyon ise 3 kez galip gelerek rakibine zorlu anlar yaşatmıştı. Peki, bu keyifli mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek?

ANADOLU EFES ASVEL LYON BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ve Asvel Lyon THY Avrupa Ligi 20'nci Hafta mücadelesi kapsamında karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün (10 Ocak 2025) saat 20.30'da S Sport 2 ve Exxen ekranlarında olacak.

ANADOLU EFES - ASVEL LYON MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ



Anadolu Efes, Asvel Lyon'a karşı oynadığı 11 maçta 8 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etti. Bu da Efes’in karşılaşmalarda oldukça üstün olduğunu gösteriyor. Asvel Lyon, EuroLeague’de zor zamanlar geçirse de, bu maçta zorlu bir mücadele verebilir. Ancak Efes'in tarihi üstünlüğü ve güçlü kadrosu, galibiyetin en büyük adayı olmalarını sağlıyor.