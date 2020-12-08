Anadolu Efes Asvel Lyon basket maçı ile temsilcimizin Avrupa Ligindeki mücadelesi devam ediyor. Daha önce Asvel Lyon ile 2 kez karşılaşan Anadolu Efes, bu karşılaşmalardan galibiyetle ayrılmıştı. Peki, galibiyet için en iyi 5''in parkedeki yerini alacağı Anadolu Efes Asvel Lyon basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o bilgiler

ANADOLU EFES ASVEL LYON BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 12. Hafta mücadeleside Anadolu Efes, Asvel Lyon'u konuk edecek. 8 Aralık Salı günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports Haber kanalından canlı izlenebilecek.

THY Avrupa Ligi erteleme maçında bugün Fransa temsilcisi ASVEL'i konuk edecek Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 698. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 697 karşılaşmada 394 galibiyet ve 303 yenilgi aldı.



Yüzde 56,5 galibiyet oranına sahip Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 450. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 449 karşılaşmada 237 galibiyet alırken, 212 kez yenildi.



Anadolu Efes, yarınki rakibi ASVEL ile Avrupa kupalarında 10 kez karşı karşıya geldi. Rakibine 7 kez üstünlük kuran lacivert-beyazlı ekip, 3 maçtan mağlup ayrıldı.



İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan altı maçta Anadolu Efes, üçer galibiyet ve yenilgi alırken, THY Avrupa Ligi'ndeki 4 maçı da kazanmayı başardı.