2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 453. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 452 karşılaşmada 238 galibiyet ve 214 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 52,7) elde etti.

Anadolu Efes ile AX Armani Exchange Milan, Avrupa kupalarında bugüne kadar 30 kez karşılaşırken, Anadolu Efes 21 galibiyet ve dokuz mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında, 1996 yılında Koraç Kupası Finali’nde ilk maçı 76-68 kazanan Anadolu Efes, ikinci maçı 77-70 kaybetmesine rağmen kupayı kazanmayı başarmıştı. Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 28 karşılaşmada ise Anadolu Efes 20 galibiyet ve sekiz mağlubiyet elde etti. AX Armani Exchange Milan ile İstanbul’da oynadığımız 15 karşılaşmadan da galibiyet ile ayrıldı.

Turkish Airlines Euroleague 14. hafta maçlarının ilk gününde Anadolu Efes, Rusya’nın CSKA Moskova takımına deplasmanda 65-100 mağlup olmuş, AX Armani Exchange Milan ise Fenerbahçe Beko’yu İstanbul’da 79-71 yenmişti. Euroleague’de 14. haftanın ilk gün maçlarının ardından Anadolu Efes yedi galibiyet ve yedi mağlubiyet ile 10. sırada, bir maçı eksik AX Armani Exchange Milan ise sekiz galibiyet ve beş mağlubiyet ile beşinci sırada yer alıyor.

Anadolu Efes Armani Milan maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Şifreli mi?

Turkish Airlines Euroleague 15. hafta maçında 17 Aralık 2020, Perşembe günü İtalya’nın AX Armani Exchange Milan takımını konuk ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma 20:30’da başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.