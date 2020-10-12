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Basketbol
AA
Haber Giriş: 12.10.2020 - 10:17 | Son Güncelleme:

Anadolu Efes, ALBA Berlin'e konuk olacak! Euroleague'de çift maç haftası...

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Anadolu Efes, ALBA Berlin'e konuk olacak! Euroleague'de çift maç haftası...
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THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, yarın ALBA Berlin'e konuk olacak.

Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak ve BeIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

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Ligde geride kalan 2 haftada iki ekip de galibiyetle tanışamadı ve salondan mağlup ayrılan taraf oldular. ALBA Berlin, Maccabi Playtika Tel Aviv ve Bayern Münih'e yenilirken, Anadolu Efes de Zenit Saint Petersburg'a ve Fenerbahçe Beko'ya mağlup oldu.

Daha önce rakibiyle 10 kez karşı karşıya gelen Anadolu Efes, Alman ekibini 9 maçta mağlup ederken 1 müsabakada mağlup oldu. Lacivert-beyazlılar deplasmandaki 5 maçı da kazanmayı başardı.

 

Anadolu Efes, ALBA Berline konuk olacak Euroleaguede çift maç haftası...

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