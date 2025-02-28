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Anadolu Efes Alba Berlin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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#Anadolu Efes#Alba Berlin#THY Avrupa Ligi
Anadolu Efes Alba Berlin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 09:37

Anadolu Efes - Alba Berlin maçı ile THY Avrupa Ligi 27. Hafta karşılaşması basketbolseverlerle buluşacak. İki takım arasındaki önceki maçlarda Anadolu Efes, Alba Berlin karşısında üstünlük kurmayı başarmıştı. Peki, Anadolu Efes - Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.

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Anadolu Efes - Alba Berlin maçı, THY Avrupa Ligi 27. Hafta mücadelesi olarak basketbolseverlerin karşısına çıkacak. Anadolu Efes, ev sahibi avantajını kullanarak Alba Berlin'i yenmeyi hedefliyor. İki takım arasındaki önceki karşılaşmalarda Anadolu Efes, Alba Berlin karşısında galibiyet alarak moral bulmuştu. Peki, Anadolu Efes - Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek?

ANADOLU EFES ALBA BERLİN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 27. Hafta kapsamında Anadolu Efes, Alba Berlin'i konuk edecek. Mücadele bugün saat 20.30'da S Sport ekranlarında olacak.

ANADOLU EFES - ALBA BERLİN MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, evinde oynadığı maçlarda yüksek performans sergileyerek daha güçlü bir takım görüntüsü çizdi. Alba Berlin ise deplasman maçlarında zorlu geçişler yaşasa da zaman zaman sürpriz sonuçlara imza atabiliyor. Anadolu Efes'in Final Four hedefiyle maça çıkacağı, Alba Berlin'in ise zorlu deplasmandan puan çıkarmak için savaşacağı bir mücadele bekleniyor.

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#Anadolu Efes#Alba Berlin#THY Avrupa Ligi

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