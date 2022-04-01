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Anadolu Efes ALBA Berlin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Anadolu Efes#Anadolu Efes Alba Berlin
Anadolu Efes ALBA Berlin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Anadolu Efes ALBA Berlin maçı ile Mavi Beyazlı temsilcimizin Avrupa Arenasındaki mücadelesi devam edecek. Final Four için iddiasını sürdürecek olan Anadolu Efes, bu karşılaşmadan galibiyetle çıkması halinde Final Four için iddiasını sürdürecek. Peki, Anadolu Efes ALBA Berlin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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Anadolu Efes ALBA Berlin maçı, her iki takım için de kritik öneme sahip olacak. Üst sıralara oynamak isteyen Anadolu Efes ve ALBA Berlin, galibiyet için tüm kozlarını parkeye sürecek. Peki, Anadolu Efes ALBA Berlin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ANADOLU EFES ALBA BERLİN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi Normal Sezon mücadelesinde Anadolu Efes, Alba Berlin'i konuk edecek. 1 Nisan Cuma günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports Haber üzerinden canlı izlenebilecek.

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#Anadolu Efes#Anadolu Efes Alba Berlin

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