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Anadolu Efes ALBA Berlin maçı, her iki takım için de kritik öneme sahip olacak. Üst sıralara oynamak isteyen Anadolu Efes ve ALBA Berlin, galibiyet için tüm kozlarını parkeye sürecek. Peki, Anadolu Efes ALBA Berlin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ANADOLU EFES ALBA BERLİN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi Normal Sezon mücadelesinde Anadolu Efes, Alba Berlin'i konuk edecek. 1 Nisan Cuma günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports Haber üzerinden canlı izlenebilecek.