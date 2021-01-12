Anadolu Efes Alba Berlin maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Anadolu Efes Alba Berlin maçı saat ve kanal bilgisi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Alba Berlin'i konuk edecek. Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında kendi evinde puan alabilmek için en iyi beşlisini sahaya sürecek. İşte, karşılaşma öncesi bazı bilgiler

ANADOLU EFES ALBA BERLİN BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 19'uncu Haftası'nda Alba Berlin'i konuk edecek. 12 Ocak Salı günü saat 20.30'da başlayacak mücadele, Bein Sports Haber'de canlı izlenebilecek.

Avrupa'da 705. maçına çıkacak



Anadolu Efes, Alba Berlin karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 705. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 704 karşılaşmada 397 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 457. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 456 karşılaşmada 240 galibiyet alırken, 216 kez ise salondan mağlup ayrıldı.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...