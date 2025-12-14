Anadolu Efes açıkladı! 4 isim Fenerbahçe Beko maçında yok

Haberin Devamı

Anadolu Efes'ten konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Dört oyuncumuz bugünkü Fenerbahçe Beko karşılaşmasının kadrosunda bulunmayacak:

Shane Larkin, PJ Dozier, Georgios Papagiannis, Burak Can Yıldızlı

Beş oyuncumuzun ise sakatlıklarına rağmen sahaya çıkmalarına engel bulunmuyor:

Vincent Poirier, Isaia Cordinier ve Erkan Yılmaz (diz), Jordan Loyd (bel), Nick Weiler-Babb (ayak)"

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 5'ten naklen yayımlanacak.