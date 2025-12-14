×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Anadolu Efes açıkladı! 4 isim Fenerbahçe Beko maçında yok

Güncelleme Tarihi:

#Anadolu Efes#Fenerbahçe Beko#Basketbol Süper Ligi
Anadolu Efes açıkladı 4 isim Fenerbahçe Beko maçında yok
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2025 14:54

Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında bugün Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak olan Anadolu Efes'te 4 oyuncu kadroda olmayacak.

Haberin Devamı

Anadolu Efes'ten konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Dört oyuncumuz bugünkü Fenerbahçe Beko karşılaşmasının kadrosunda bulunmayacak:

Shane Larkin, PJ Dozier, Georgios Papagiannis, Burak Can Yıldızlı

Beş oyuncumuzun ise sakatlıklarına rağmen sahaya çıkmalarına engel bulunmuyor:

Vincent Poirier, Isaia Cordinier ve Erkan Yılmaz (diz), Jordan Loyd (bel), Nick Weiler-Babb (ayak)"

Gözden KaçmasınBeşiktaş GAİN, potada yüksekten uçuyorBeşiktaş GAİN, potada yüksekten uçuyor!Haberi görüntüle

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 5'ten naklen yayımlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Anadolu Efes#Fenerbahçe Beko#Basketbol Süper Ligi

BAKMADAN GEÇME!