Anadolu Efes 99-61 Dnipro
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Anadolu Efes, Ukrayna'nın Dnipro takımını 99-61 yendi.
Anadolu Efes, bu sonuçla turnuvanın şampiyonu oldu.
Turnuvanın 8 Eylül'de başlayacak ikinci hazırlık organizasyonu ise 13 Eylül'de tamamlanacak.
Salon: Gloria Sports Arena
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Özlem Yalman, Hüseyin Çelik
Anadolu Efes: Beaubois 3, Yiğitcan Saybir 8, Doğuş Balbay 4, Tarık Sezgün 5, Mustafa Kurtuldum 2, Tolga Geçim 7, Erten Gazi 10, Sertaç Şanlı 9, Moerman 15, Ahmet Buğrahan Tuncer 8, Pleiss 17 , Anderson 11
Dnipro: Kolomoisky 6, Dugat 8, Sorochan, Korniienko, Nadyazhko 2, Tymofeienko 12, Bondarchuk, Terrell 18, Zakurdaiev 8, Kravtsov 7, Gliebov
1. Periyot: 27-18 Devre: 48-30 3. Periyot:71-43
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