MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriAnadolu Efes: 97 - Lokomotiv Kuban: 67
GeriBasketbol Anadolu Efes: 97 - Lokomotiv Kuban: 67
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
Haber Giriş: 10.09.2021 - 21:25 | Son Güncelleme:

Anadolu Efes: 97 - Lokomotiv Kuban: 67

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Anadolu Efes: 97 - Lokomotiv Kuban: 67

Antalya'da düzenlenen Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2'nin üçüncü gününde TOFAŞ, Zalgiris Kaunas'ı 71-57, Anadolu Efes ise Lokomotiv Kuban'ı 97-67 mağlup etti.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, TOFAŞ, Zalgiris Kaunas ile son sezonun Avrupa ve Türkiye Ligi şampiyonu Anadolu Efes ise Lokomotiv Kuban ile karşılaştı.

Karşılaşmalarda TOFAŞ, Zalgiris Kaunas'ı 71-57, Anadolu Efes ise Lokomotiv Kuban'ı 97-67 mağlup etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi