Anadolu Efes 96 - 77 Beşiktaş Icrypex
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Icrypex'i 96-77 yenerek seride 1-0 öne geçti.
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Anadolu Efes, ağırladığı Beşiktaş Icrypex'i 96-77 mağlup etti.
Ev sahibi ekipte ilk 5 başlayan oyuncular, 96 sayının 70'ine imza attı. Lacivert-beyazlılarda Sertaç Şanlı 21, Micic 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Siyah-beyazlı takımda ise Şehmus Hazer'in 30 sayı, 7 asist ve 3 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride 1-0 öne geçti. Serinin 2. maçı yine Anadolu Efes'in sahasında 21 Mayıs Cuma günü oynanacak.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Can Mavisu
Anadolu Efes: Beaubois 8, Sertaç Şanlı 21, Moerman 12, Micic 19, Simon 10, Dunston 12, Larkin 9, Erten Gazi 3, Ahmet Buğrahan Tuncer 2, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir
Beşiktaş Icrypex: Şehmus Hazer 30, Blackmon 8, Ercan Osmani 14, Johnson 7, Alperen Şengün 6, Furkan Haltalı 9, Egehan Arna 2, Berry 1, Mehmet Yağmur, Hakan Sayılı, Sadık Emir Kabaca
1. Periyot: 35-17
Devre: 53-31
3. Periyot: 73-56
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