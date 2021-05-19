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Futbol
Haber Giriş: 19.05.2021 - 22:45 | Son Güncelleme:

Anadolu Efes 96 - 77 Beşiktaş Icrypex

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Anadolu Efes 96 - 77 Beşiktaş Icrypex

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Icrypex'i 96-77 yenerek seride 1-0 öne geçti.

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Anadolu Efes, ağırladığı Beşiktaş Icrypex'i 96-77 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte ilk 5 başlayan oyuncular, 96 sayının 70'ine imza attı. Lacivert-beyazlılarda Sertaç Şanlı 21, Micic 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Siyah-beyazlı takımda ise Şehmus Hazer'in 30 sayı, 7 asist ve 3 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride 1-0 öne geçti. Serinin 2. maçı yine Anadolu Efes'in sahasında 21 Mayıs Cuma günü oynanacak.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Can Mavisu
Anadolu Efes: Beaubois 8, Sertaç Şanlı 21, Moerman 12, Micic 19, Simon 10, Dunston 12, Larkin 9, Erten Gazi 3, Ahmet Buğrahan Tuncer 2, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir
Beşiktaş Icrypex: Şehmus Hazer 30, Blackmon 8, Ercan Osmani 14, Johnson 7, Alperen Şengün 6, Furkan Haltalı 9, Egehan Arna 2, Berry 1, Mehmet Yağmur, Hakan Sayılı, Sadık Emir Kabaca
1. Periyot: 35-17
Devre: 53-31
3. Periyot: 73-56

Anadolu Efes 96 - 77 Beşiktaş Icrypex

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