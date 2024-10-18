Anadolu Efes 91-89 Olympiakos (Euroleague maçı)

Haberin Devamı

Euroleague'in 4. haftasında Anadolu Efes ile Olympiakos kozlarını paylaştı.

Temsilcimiz, 15 sayı geriye düştüğü maçta Olympiakos'u 91-89 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde kapalı gişe oynanan müsabakaya etkili başlayan Olympiakos, Vezenkov'un skorer oyunuyla ilk periyodu 23-11 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Larkin'in devreye girmesiyle toparlanan Anadolu Efes, Thompson'ın 3 sayılık basketiyle bitime 3 saniye kala farkı 1'e kadar indirdi: 41-42. Olympiakos, Dorsey'in son saniyede kazandırdığı sayılarla soyunma odasına 44-41 üstün gitti.

Karşılaşmanın üçüncü periyodu dengeli geçti. Dış atışlardan Anadolu Efes Bryant, Olympiakos ise Fournier ile etkili oldu. Yunanistan ekibi, son çeyreğe 70-65 önde girdi.

Dördüncü çeyreğe arka arkaya bulduğu sayılarla başlayan Olympiakos, 31. dakikada 8 sayılık fark yakaladı: 67-75. Oyun üstünlüğünü ele geçiren Anadolu Efes, Bryant'ın isabetli dış atışıyla 37. dakikada ilk kez skoru lehine çevirmeyi başardı: 85-82. Kalan bölüm büyük bir heyecana sahne oldu. Tekrar geriye düşmesine rağmen Olympiakos'un hatasını iyi değerlendiren ve Larkin ile Bryant'ın kazandırdığı kritik basketlerle öne geçen Anadolu Efes, karşılaşmadan 91-89 galip ayrıldı.

Haberin Devamı

Karşılaşmanın hava atışı, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla pembe top ile yapıldı.

Anadolu Efes ve Anadolu Sağlık Merkezi'nin işbirliğiyle 11. kez hayata geçirilen "Pembe Top Sahada" projesinin bu yılki gönüllü destekçisi manken, oyuncu ve sunucu Çağla Şikel oldu. Şikel, pembe top ile maçın sembolik hava atışını gerçekleştirdi.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Olegs Latisevs (Letonya), Gentian Cici (Arnavutluk)

Anaadolu Efes: Thompson 13, Bryant 11, Nwora 10, Ercan Osmani 4, Poirier 7, Larkin 24, Beaubois 4, Smits 8, Erkan Yılmaz 5, Willis 5

Olympiakos: Walkup, Fournier 20, Vezenkov 16, Papanikolaou, Fall 9, Wright 7, Vildoza 2, Dorsey 11, Peters 4, Petrusev 3, McKissic 17

1. Periyot: 11-23

Devre: 41-44

3. Periyot: 65-70