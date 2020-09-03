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Basketbol
AA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 23:04 | Son Güncelleme:

Anadolu Efes 88-64 Galatasaray Doğa Sigorta

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Anadolu Efes 88-64 Galatasaray Doğa Sigorta
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Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 88-64 yendi.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvaya, yarın Galatasaray Doğa Sigorta-Dnipro ve Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji karşılaşmalarıyla devam edilecek

Salon: Gloria Sports Arena

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Sinan İşgüder, Hüseyin Çelik

Anadolu Efes: Beaubois 9, Singleton 6, Doğuş Balbay 7, Tolga Geçim 4, Erten Gazi 3, Sertaç Şanlı 2, Moerman 9, Pleiss 12, Micic 13, Anderson 5, Dunston 12, Simon 6

Galatasaray Doğa Sigorta: Hamilton 8, Alperen Baytok 3, Hunter 5, Macon 12, Yiğit Arslan, Eray Aydoğan 4, Motum 5, Berke Atar 10, Ayberk Olmaz 15, Göksenin Köksal, Saadettin Donat 2

1. Periyot: 24-17

Devre: 40-39

3. Periyot: 56-46



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