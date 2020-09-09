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Basketbol
AA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 00:29 | Son Güncelleme:

Anadolu Efes 87 - 82 Galatasaray Doğa Sigorta

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Anadolu Efes 87 - 82 Galatasaray Doğa Sigorta
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Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nın ikincisinin açılış maçında Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 87-82 yendi.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvanın ikinci hazırlık organizasyonunda Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta karşısında yine kaybetmedi. Turnuvada daha önce karşılaştığı Galatasaray Doğa Sigorta'yı 88-64, Bahçeşehir Koleji'ni 81-77, Ukrayna temsilcisi Dnipro'yu 99-61 yenen ve ilk organizasyonu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes, bu sonuçla üst üste dördüncü maçını da kazanmış oldu.

Öte yandan, mücadeleyi, Pınar Karşıyaka Başantrenörü, A Milli Erkek Basketbol Takımı Antrenörü Ufuk Sarıca da izledi.

Turnuvada, yarın Fenerbahçe Beko-Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom-Crvena Zvezda (Sırbistan) karşılaşmalarıyla devam edilecek. İlk ayağı 2 Eylül'de başlayıp, 6 Eylül'de sona eren turnuva kapsamındaki ikinci hazırlık organizasyonu ise 13 Eylül'de tamamlanacak.

Anadolu Efes 87 - 82 Galatasaray Doğa Sigorta

Salon: Gloria Sports Arena
Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Uros Nikolic (Sırbistan), Kristaps Konstantinovs (Letonya)

Anadolu Efes: Beaubois 12, Singleton 2, Doğuş Balbay 4, Sertaç Şanlı 12, Moerman 5, Buğrahan Tuncer 5, Pleiss, Micic 16, Anderson 8, Dunston 11, Simon
12
Galatasaray Doğa Sigorta: Alperen Baytok, Hunter 6, Macon 17, Barış Ermiş 1, Yiğit Arslan 17, Eray Aydoğan 2, Motum 19, Berke Atar 7, Ayberk Olmaz 13, Saadettin Donat

1. Periyot: 20-18
Devre: 45-37
3. Periyot: 66-63

 

Anadolu Efes 87 - 82 Galatasaray Doğa Sigorta

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