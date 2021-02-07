Bu sonuçla Anadolu Efes, 20'de 20 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Beşiktaş Icrypex ise 10. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ilk periyodunda iki takım da skor üretmekte zorlanmadı. Anadolu Efes, Moerman'ın kazandırdığı sayılarla etkili oldu, Beşiktaş Icrypex ise Şehmus Hazer ve Johnson'ın boyalı alandan bulduğu basketlerle rakibine karşılık verdi. Anadolu Efes, skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği ilk çeyreği Micic'in bitime 2 saniye kala kaydettiği basketle 27-25 önde geçti.

İkinci periyodun ilk bölümünde Anadolu Efes, Sertaç Şanlı ile 6 sayı bulabildi. Beşiktaş Icrypex ise Alperen Şengün, Berry Ii ve Furkan Haltalı ile skor üretti. Çeyreğin son 4 dakikasına Beşiktaş 5 sayı farkla (33-38) üstün girmesine rağmen kalan bölümde milli oyuncusu Larkin ile 3 sayı çizgisinin gerisinden basketler üreten Anadolu Efes, soyunma odasına 42-41 üstün gitti.

Üçüncü periyoda etkili başlayan Beşiktaş Icrypex, dış atışlardan ve boyalı alandan bulduğu basketlerle 25. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 49-56. Rakibine 7-0'lık seriyle yanıt veren Anadolu Efes, 27. dakikada beraberliği sağladı: 56-56. Daha sonra uyguladığı sert savunmayla rakibinin kolay sayı bulmasına izin vermeyen Anadolu Efes, Simon'un dış atışlardan üst üste kaydettiği kritik basketlerle farkı açtı ve son çeyreğe 67-58 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte de hız kesmeyen Anadolu Efes, Musa'nın sayılarıyla 35. dakikada farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 77-63. Beşiktaş Icrypex, Blackmon'ın kazandırdığı sayılarla 38. dakikada skoru 78-72'ye getirdi. Kalan bölümde rakibinin faul hakkını doldurmasının iyi değerlendiren ve serbest atışlardan sayılar bularak farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, karşılaşmadan 84-80 galip ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi - Anadolu Efes: 84 - Beşiktaş Icrypex: 80

Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Semih Vural, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Anadolu Efes: Larkin 13, Buğrahan Tuncer 1, Simon 22, Moerman 9, Dunston 13, Musa 10, Yiğitcan Saybir 3, Doğuş Balbay 2, Erten Gazi, Sertaç Şanlı 9, Micic 2

Beşiktaş Icrypex: Johnson 9, Blackmon 15, Şehmus Hazer 22, Furkan Haltalı 8, Sadık Emir Kabaca 3, Alperen Şengün 15, Egehan Arna 5, Berry Ii 3

1. Periyot: 27-25

Devre: 42-41

3. Periyot: 67-58

Beş faulle çıkan: 36.44 Alperen Şengün (Beşiktaş Icrypex)