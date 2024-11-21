Anadolu Efes 84-93 Paris Basket (Euroleague maçı)

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Euroleague'in 11. haftasında Anadolu Efes, Paris Basketbol'u konuk etti.

Mücadeleyi 93-84 kaybeden temsilcimiz, 5. yenilgisini aldı.

Karşılaşmaya dış atışlardan üst üste bulduğu basketlerle etkili başlayan Paris Basketbol, 4. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 2-13. Altı oyuncusundan aldığı skor katkısıyla çabuk toparlanan Anadolu Efes, 9. dakikada dengeyi sağladı: 20-20. Fransa temsilcisi, ilk periyodu 22-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Paris Basketbol karşısında üstünlük kuran Anadolu Efes, Thompson'un basket faulden kazandırdığı sayılarla 16. dakikada ilk kez öne geçti: 35-34. Kalan bölümde iki takım da hızlı hücumlardan karşılıklı skor üretti ve Paris Basketbol, soyunma odasına 43-39 üstün gitti.

Üçüncü periyodun ilk bölümünde iki takım da dış atışlardan etkili olmaya çalıştı. Pota altından oldukça rahat sayılar bulan Paris Basketbol, 26. dakikada farkı 11'e kadar çıkardı: 47-58. Konuk ekip, son çeyreğe 66-58 önde girdi.

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Dördüncü çeyrekte Anadolu Efes, Poirier ve Thompson'ın kazandırdığı sayılarla farkı azaltmaya çalıştı. Paris Basketbol, kritik anlarda bulduğu basketlerle farkın 6 sayının altına inmesine izin vermedi. Fransa temsilcisi, son bölümde serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılarla karşılaşmadan 93-84 galip ayrıldı.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Luka Kardum (Hırvatistan), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan)

Anadolu Efes: Thompson 15, Beaubois 13, Nwora 4, Smits 3, Oturu 10, Bryant 11, Poirier 15, Hollatz, Ercan Osmani 4, Erkan Yılmaz 3, Willis 6, Johnson

Paris Basketbol: Shorts 21, Ouattara 5, Ward 11, Jantunen 13, Hayes 11, Malcolm 15, Hifi 6, Cavaliere 6, Sy 3, Kratzer, Lo 2

1. Periyot: 20-22

Devre: 39-43

3. Periyot: 58-66

Tomislav Mijatovic: İstediğimiz seviyede değildik

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mijatovic, "Savunmada ve hücumda istediğimiz seviyede değildik. İyi savaştık. Galibiyeti istedik. Konsantrasyon ve mücadele eksikliğimiz yoktu. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte bazı kritik atışları kaçırdığımız için böyle bir sonuç ortaya çıktı. Önemli anlarda bazı uygulamalarda hatalarımız oldu. Paris'i tebrik ediyorum. Mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Önümüzdeki maçlarda bu yenilgiyi telafi etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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Sakatlığı süren Shane Larkin'in son durumuyla ilgili de görüşlerini paylaşan Tomislav Mijatovic, "Larkin'in durumunu yakından takip ediyoruz. Aynı bölgeden bir sakatlık yaşadı. Dikkatli davranıyoruz. 'Larkin, şu tarihte dönecek' diyemiyorum. Rehabilitasyon sürecinde iyi çalışıyor. Hiçbir şeyi riske etmek istemiyoruz. İnşallah yakında aramıza dönecek." diye konuştu.

Hırvat çalıştırıcı, Larkin'in yokluğunda transfer yapma düşüncelerinin olmadığını da sözlerine ekledi.

Paris Basketbol Başantrenörü Tiago Splitter ise kolay bir maç olmadığını belirterek, iyi mücadele ederek kazandıklarını kaydetti.