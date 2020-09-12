Anadolu Efes 84-78 TOFAŞ

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvanın ikinci hazırlık organizasyonunda Anadolu Efes ile TOFAŞ takımları bir kez daha karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes, rakibini 84-78 mağlup etti.

Yarın tamamlanması planlanan turnuvada, Anadolu Efes-Kızılyıldız maçının iptal edildiği duyuruldu.

Bu kararla sonlanan turnuvada Anadolu Efes, ikinci hazırlık organizasyonunu da şampiyon olarak tamamladı.

Anadolu Efes takımına şampiyonluk kupası düzenlenen törenle verildi.

Turnuvada daha önce karşılaştığı Galatasaray Doğa Sigorta'yı 88-64, Bahçeşehir Koleji'ni 81-77, Ukrayna temsilcisi Dnipro'yu 99-61 yenen ve 2-6 Eylül'deki ilk organizasyonu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes, 8 Eylül'de başlayan ikinci hazırlık organizasyonunda da Galatasaray Doğa Sigorta'yı 87-82,

TOFAŞ'ı 95-56 yenmişti.

Öte yandan, Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom erkek basketbol takımları, bazı oyuncularda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesi nedeniyle aldıkları ortak kararla 11 Eylül'de turnuvadan çekilmişti