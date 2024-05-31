Anadolu Efes 82-68 Pınar Karşıyaka

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Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Pınar Karşıyaka'yı 82-68 yendi ve seriyi 2-0'a getirdi.

Mücadelenin en skorer ismi Pınar Karşıyaka’da 24 sayı kaydeden Errick McCollum oldu. Anadolu Efes’te 22 sayı atan Daniek Oturu ise galibiyette önemli rol oynadı. Serinin üçüncü maçı 2 Haziran Pazar günü Pınar Karşıyaka’nın ev sahipliğinde oynanacak.

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Ziya Özorhon, Semih Vural

ANADOLU EFES: Larkin 17, Clyburn 6, Ercan Osmani 9, Oturu 22, Doğuş Özdemiroğlu 7, Willis 4, Bryant 10, Erkan Yılmaz 4, Rıdvan Öncel 3

PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 17, Vitto Brown 12, McCollum 24, Furkan Haltalı 4, Thomas Akyazılı, Jaylon Brown 6, Martin 5, Mert Celep, Hakan Sayılı

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1’İNCİ PERİYOT: 26-11

DEVRE: 44-38

3’ÜNCÜ PERİYOT: 66-56