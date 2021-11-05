Anadolu Efes 79-90 Zenit

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hataGaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hata! #Süper Lig
Macronun en yakınındaki isimdi... Hapis cezasıMacron'un en yakınındaki isimdi... Hapis cezası!#Macron
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
İYİ Partili Türkkana sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktirİYİ Partili Türkkan'a sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir#Ömer Çelik
Bakan Kocadan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmezBakan Koca'dan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmez#Koronavirüs
Erdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısıErdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme Suçu kardeşine attıÇiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Suçu kardeşine attı#Fatih Aydın
İki rekor birden Borsa tarih yazmaya devam ediyorİki rekor birden! Borsa tarih yazmaya devam ediyor#Borsa
AK Parti ve CHPli isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılarAK Parti ve CHP'li isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılar#AK Parti
Milli Takım kadrosu açıklandı Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...Milli Takım kadrosu açıklandı! Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...#A Milli Takım
Osmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdıOsmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdı!#Osmanbey
WhatsApptan flaş yenilik 4 yeni özelliği aynı anda duyurduWhatsApp'tan flaş yenilik! 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu#Whatsapp
40 pası benden aldın hala konuşuyorsun..'40 pası benden aldın hala konuşuyorsun!..'#Ceyhun Eriş
Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdiEski sevgilinin 'uygunsuz' sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi #Nicole Coste
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
HABERLERSpor Arena Haberleri

Anadolu Efes 79-90 Zenit

#THY Avrupa Ligi#Euroleague#Anadolu Efes
Anadolu Efes 79-90 Zenit

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 8. haftasında Rusya temsilcisi Zenit'e 90-79 mağlup oldu ve 6. yenilgisini yaşadı.

Haberin Devamı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, sahasında Rus ekibi Zenit'e 90-79 mağlup oldu.

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 6. mağlubiyetini yaşadı. Zenit ise 5. galibiyetini elde etti.

İki takımın da boyalı alandan ve pota altından sayılar bulduğu karşılaşmanın ilk 4 dakikası 6-6 eşitlikle geçildi. Kalan bölümde Pleiss'ın kazandırdığı basketlerle skor üreten Anadolu Efes'e dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle yanıt veren Zenit, ilk periyodu 22-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte hücumda organize olmakta zorlanan ve üst üste top kayıpları yapan Anadolu Efes karşısında farkı açan Zenit, Kuzminskas'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 15. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 27-37. Anadolu Efes'e büyük üstünlük kurduğu bu periyotta dış atışlardan 5 isabet sağlayan Zenit, soyunma odasına 47-33 üstün gitti.

Üçüncü periyotta da etkili performansını sürdüren Zenit, oyunun kontrolünü kaybeden ve skor üretmekte zorlanan Anadolu Efes karşısında Frankamp ve Ponitka'nın peş peşe bulduğu sayılarla 25. dakikada farkı 26'ya kadar çıkardı: 40-66. Rus ekibi, final çeyreğine 73-51 önde girdi.

Haberin Devamı

Dördüncü ve son çeyreğe taraftarının desteğini arkasına alarak iyi başlayan Anadolu Efes, Larkin ve Bryant'ın hücumda verdiği 20 sayılık katkıyla farkı 9 sayıya (79-88) kadar indirmesine rağmen karşılaşmadan 90-79 mağlup ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Joseph Bissang (Fransa), Kristaps Konstantinovs (Letonya)

Anadolu Efes: Beaubois 11, Micic 6, Simon 6, Moerman 10, Petrusev 9, Larkin 14, Singleton, Bryant 10, Pleiss 13, Erten Gazi

Zenit: Frankamp 18, Loyd 7, Ponitka 7, Mickey 10, Gudaitis 2, Zakharov 6, Baron 10, Kuzminskas 15, Zubkov 8, Poythress 7

1. Periyot: 20-22

Devre: 33-47

3. Periyot: 51-73

Haberle ilgili daha fazlası:
#THY Avrupa Ligi#Euroleague#Anadolu Efes

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

#Alec Baldwin