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Anadolu Efes 78-83 Fenerbahçe Beko (Euroleague maçı)

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#Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes Fenerbahçe Beko Maçı#Euroleague
Anadolu Efes 78-83 Fenerbahçe Beko (Euroleague maçı)
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 20:26

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 2. haftasında Anadolu Efes'i deplasmanda 83-78 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

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Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Euroleague'in ikinci haftasında kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi Fenerbahçe Beko 83-78'lik skorla kazandı.

GERGİNLİK YAŞANDI, İHRAÇ KARARI

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki maçın üçüncü çeyreğinde Tarık Biberovic ile Elijah Bryant arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik sonrası iki oyuncu da ihraç edildi.

Detaylar birazdan...

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