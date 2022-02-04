Anadolu Efes 78-72 Asvel

Turkish Airlines EuroLeague’in 25’inci haftasında Anadolu Efes, kendi sahasında ASVEL’i 78-72 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte 2 maçı eksik olan Anadolu Efes 23’üncü maçında 12’nci galibiyetini elde ederken, bir maçı eksik olan ASVEL ise 24’üncü maçta 15’inci mağlubiyetini aldı.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Ilija Belosevic (Sırbistan), Anne Panther (Almanya), Rain Peerandi (Estonya)
ANADOLU EFES: Larkin 19, Beaubois 10, Simon 14, Singleton 4, Pleiss 12, Micic 7, Dunston 9, Bryant, Moerman 3
LDLC ASVEL: Jones 13, Knight 21, Kahudi, Risacher, Gist 4, Lacombe 6, Strazel 13, Antetokounmpo 2, Fall 6, Osetkowski 7
1’İNCİ PERİYOT: 15-16
İLK YARI: 32-36
3’ÜNCÜ PERİYOT: 54-50