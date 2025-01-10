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Anadolu Efes 76-82 Asvel Lyon (Euroleague maçı)

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#Anadolu Efes#Asvel Lyon#Basketbol
Anadolu Efes 76-82 Asvel Lyon (Euroleague maçı)
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 18:11

Anadolu Efes, Euroleague'in 20. haftasında Asvel'e 82-76 mağlup oldu ve 10. yenilgisini aldı.

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Euroleague'in 20. haftasında Anadolu Efes, Asvel'i konuk etti.

Mücadeleyi 86-76 kaybeden temsilcimiz 10. yenilgisini aldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan LDLC ASVEL, 3. dakikayı 9-3 üstün geçti. Art arda 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle toparlanan Anadolu Efes, 4. dakikada beraberliği yakaladı: 9-9. Oturu ile pota altını etkili kullanan lacivert-beyazlılara dış atışlardan kaydettiği 3 basketle yanıt veren LDLC ASVEL, ilk periyodu 24-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte ASVEL, Anadolu Efes karşısında 15. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 24-33. Oyunun kontrolünü eline geçirerek 9-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 18. dakikada skoru 33-33'e getirdi. Kalan bölümde Ercan Osmani ile skor üretmeye devam ederek öne geçen lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 41-38 üstün gitti.

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Müsabakanın üçüncü periyodunda milli oyuncu Shane Larkin sahneye çıktı. Anadolu Efes, Larkin'in kazandırdığı sayılarla 26. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 57-46. Fransa temsilcisi, De Colo'nun 3 sayılık basketleriyle farkı 5'e çekti ve Anadolu Efes, dördüncü çeyreğe 66-61 önde girdi.

Dördüncü periyotta Anadolu Efes, skor üretmekte zorlandı. LDLC ASVEL, çoğunluğu serbest atışlardan basketlerle 36. dakikada 5 sayılık fark elde etti: 68-73. Lacivert-beyazlılar, farkı 1'e indirmesine rağmen bu periyotta iyi performans sergileyen Tarık Black'i durdurmayı başaramadı ve ASVEL, karşılaşmadan 82-76 galip ayrıldı.

Bu karşılaşmada Anadolu Efes'te Elijah Bryant THY Avrupa Ligi'nde bin 500 sayı, Vincent Poirier ise 200 blok barajına ulaştı.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Anne Panther (Almanya), Alberto Baena (İspanya)

Anadolu Efes: Larkin 14, Thompson 7, Johnson 1, Ercan Osmani 13, Poirier 14, Smits 3, Oturu 8, Bryant 12, Beaubois, Nwora 4, Hollatz

LDLC ASVEL: Lee 6, Maledon 15, Roberson 7, Ajinca 6, Sako 4, Harrison 11, Jackson, De Colo 16, Lighty 2, Black 15

1. periyot: 20-24

Devre: 41-38

3. periyot: 66-61

Beş faulle çıkanlar: 36.22 Lighty (ASVEL), 39.47 Smits (Anadolu Efes)

 

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#Anadolu Efes#Asvel Lyon#Basketbol

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