Anadolu Efes 75-70 Olimpia Milano / Maç sonucu ve önemli anları

Haberin Devamı

Temsilcimiz Anadolu Efes, İstanbul'da karşılaştığı Olimpia Milano'yu yenerek seride 3-1 öne geçti ve üst üste 3. kez Final-Four'a yükseldi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya ev sahibi başantrenörü Ergin Ataman, şu ilk 5 ile başladı: Larkin, Micic, Bryant, Moerman, Pleiss. Deplasman takımının başantrenörü Ettore Mesina ise Rodriguez, Hall, Shields, Bentil, Hines ilk 5’iyle parkede yer aldı.



Pleiss’ın üçlük çizgisinin gerisinden üst üste bulduğu isabetlerle maça başlayan Anadolu Efes, Micic’in de Pleiss’a katkı vermesiyle etkili bir hücum performansı gösterirken, savunmada da sertliğini korudu ve ilk periyodu 8 sayı farkla önde kapattı: 19-11.



Datome’nin devreye girmesiyle hücumda toparlanan Olimpia Milano, 17’nci dakikada, maçta ilk kez öne geçti: 34-35. Hines’ın hücum ribaundlarında Pleiss’a karşı üstünlük kurduğu bölümün ardından birçok ikinci şans sayısı yakalayan Olimpia Milano, soyunma odasına 43-42’lik üstünlükle gitti.



Pleiss ve Micic’in sayılarıyla öne geçen, farkı çift haneye çıkartan Anadolu Efes’e üçlük çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle yanıt veren Olimpia Milano, farkı 4’e indirdi. Maçın final periyoduna 62-58’lik Anadolu Efes üstünlüğüyle gidildi.



Toplamda 14-0’lık seri yakalayan Olimpia Milano, 33’üncü dakikada bir kez daha öne geçti: 62-66. Müsabakanın kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken, Anadolu Efes savunmada sertliğini artırdı ve hücumda da serbest atışlarda yüksek isabet oranı yakalayarak Olimpia Milano’yu 75-70 mağlup etti.



Anadolu Efes, bu sonuçla birlikte Turkish Airlines EuroLeague’de üst üste üçüncü kez Final Four’a yükselmiş oldu.



ANADOLU EFES SEYİRCİ REKORU KIRDI



Anadolu Efes’in Olimpia Milano ile oynadığı Turkish Airlines EuroLeague Play-Off dördüncü maçında seyirci rekoru kırıldı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı 15 bin 108 biletli seyirci takip etti. Anadolu Efes, bu sayıyla birlikte pandemi sonrasındaki süreçte Avrupa basketbolundaki seyirci rekorunu kırmış oldu.

Haberin Devamı

ERGİN ATAMAN 5. KEZ FİNAL FOUR’DA MÜCADELE EDECEK

Haberin Devamı

THY Euroleague Play-Off serisinde İtalyan takımı Olimpia Milano'yu geçen Anadolu Efes’de Başantrenör Ergin Ataman da kariyerinin önemli günlerinden birini yaşadı. Deneyimli çalıştırıcı, böylece Euroleague Final-Four’da 5. kez mücadele edecek. Daha önce Efes ile 1999-2000 sezonunda Yunanistan’da düzenlenen finallerde yarıştı ve 3. oldu. Ataman, 2002-2003 sezonunda da İtalyan ekibi Montepaschi Siena ile yarışmış, turnuvayı yine 3. sırada tamamlamıştı. Deneyim çalıştırıcı, 2018-2019 sezonunda da Anadolu Efes ile Final-Four’da ikinci oldu.

Ergin Ataman, son olarak Anadolu Efes ile geçtiğimiz sezon şampiyon olmuştu.



BAKAN KASAPOĞLU VE SPOR GENEL MÜDÜRÜ BAYKAN TRİBÜNDE



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da maçı tribünden takip etti.

Haberin Devamı

FINAL-FOUR'DAKİ RAKİP OLYMPİAKOS-MONACO EŞLEŞMESİNİN GALİBİ

Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın Final-Four'a yükseleceği seride ilk 2 maç İtalya'da yapıldı.

Temsilcimiz ilk maçı 64-48 kazanarak seride 1-0 öne geçerken Olimpia Milano ikinci karşılaşmadan 73-66 üstün ayrıldı ve seride durum 1-1'e geldi.

Serinin üçüncü maçı İstanbul'da oynandı ve temsilcimiz 77-65 kazanarak 2-1 üstünlüğü yakaladı.

Anadolu Efes, Final-Four'da Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

ANADOLU EFES'İN ÜSTÜNLÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ

Anadolu Efes ile Olimpia Milano, Avrupa kupalarında bu müsabakayla birlikte 38. kez karşılaştı. Avrupa organizasyonlarında iki takım arasında yapılan 37 maçın 23'ünü Anadolu Efes kazanırken 14'ünü ise Milano kazandı.

Haberin Devamı

AVRUPA'DA 765. MAÇ

Lacivert beyazlılar, Olimpia Milano maçıyla Avrupa kupalarında 765. maçına çıktı. Anadolu Efes, Avrupa organizasyonlarında çıktığı 764 karşılaşmada 435 galibiyet ve 329 yenilgi aldı.