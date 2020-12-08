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Spor Arena
Haber Giriş: 08.12.2020 - 21:10 | Son Güncelleme:

Anadolu Efes 72 - 68 Asvel Lyon maç sonucu

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Anadolu Efes 72 - 68 Asvel Lyon maç sonucu
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 5. hafta erteleme maçında sahasında Asvel Lyon'u 72-68 yendi. Efes'te Vasilije Micic attığı 22 sayıyla maçın yıldızı oldu.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 5. hafta erteleme maçında sahasında Asvel Lyon'u 72-68 mağlup etti.

ANADOLU EFES 72 - 68 ASVEL LYON

Maç sona erdi

1. Periyot Sonucu: 13-19
2. Periyot Sonucu: 33-27
3. Periyot Sonucu: 48-44

AYRINTILAR BİRAZDAN

 

Anadolu Efes 72 - 68 Asvel Lyon maç sonucu

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