Anadolu Efes 7. kez dalya diyecek! 699 maçta 395 galibiyet...

Lacivert-beyazlı takım, 1979-1980 yılından itibaren mücadele ettiği Avrupa arenasında 700. resmi müsabaka heyecanını yaşayacak.

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en tecrübeli takımı Anadolu Efes, bu kulvarda ilk maçını İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla yaptı. Avrupa arenasında 100. karşılaşmasını Hırvatistan temsilcisi Cibona Zagreb ile oynayan lacivert-beyazlılar, 200. müsabakasında ise İspanya ekibi Caja San Fernando ile mücadele etti. Anadolu Efes, 300. maçını Almanya'nın ALBA Berlin, 400. mücadelesini İtalya'nın Armani Jeans Milano, 500. karşılaşmasını Yunanistan'ın Panathinaikos ve 600. müsabakasını ise Litvanya'nın Zalgiris takımıyla yaptı.

Anadolu Efes, kilometre taşı müsabakalarında 1 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı.



- Yüzde 56,5 galibiyet oranı



Anadolu Efes, Avrupa kupalarında çıktığı maçların yüzde 56,5'ini kazandı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da Kupa 1, Kupa 2 ve Kupa 3 organizasyonlarında 699 müsabakaya çıktı.

Bu maçların 395'ini kazanan Anadolu Efes, yüzde 56,5'lik galibiyet oranı yakaladı. Lacivert-beyazlılar, 304 karşılaşmada ise sahadan yenik ayrıldı.

- Avrupa Ligi'nde 452. maç



Anadolu Efes, CSKA Moskova karşısında Avrupa Ligi'nde 452. müsabakasına çıkacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 451 karşılaşmada 238 galibiyet elde etti, 213 kez ise salondan mağlup ayrıldı.



- Avrupa kupalarındaki başarıları



Anadolu Efes, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında 2 kez ikincilikle yetindi. Üç defa Dörtlü Final'de yer alan Anadolu Efes, 2 kez ise üçüncü oldu.

Türk temsilcisi, 1995-1996 sezonunda Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı müzesine götürdü. Takım sporlarında Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk ekibi unvanını alan Anadolu Efes, finalin ilk maçında İstanbul'da 76-68 yendiği İtalya'nın Stefanel Milano takımına rövanşta 77-70 yenilmesine rağmen, sayı averajıyla şampiyonluğa ulaştı.

Anadolu Efes, 1992-1993 sezonunda ise Avrupa Kulüpler Kupası'nda finalde Yunanistan ekibi Aris'e 50-48 yenilerek ikinci oldu.

Lacivert-beyazlılar, ayrıca 1999-2000 sezonunda FIBA Avrupa Ligi'nde ve 2000-2001'de ise FIBA Suprolig'de Dörtlü Final'e kaldı. Anadolu Efes, her iki organizasyonu da üçüncü tamamladı.

Anadolu Efes, son olarak ise 2018-2019 sezonunda THY Avrupa Ligi'nde ikinci oldu. Dörtlü Final'in ilk gününde Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup eden lacivert-beyazlılar, finalde ise Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetindi.



- Geçen sezona Kovid-19 engeli



THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon sergilediği performansla dikkati çeken ve basketbol otoriteleri tarafından şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösterilen Anadolu Efes, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu başarısını taçlandıramadı.

Lacivert-beyazlı takım, ABD asıllı Türk oyuncusu Shane Larkin'in önderliğinde aldığı başarılı sonuçlarla normal sezonun bitimine 10 maç kala Dörtlü Final'e kalmayı garantilemişti.

Anadolu Efes, Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamayan organizasyonda 2019-2020'de çıktığı 28 maçta 24 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşamıştı.

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