Anadolu Efes 69-81 Monaco (Euroleague maçı)

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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Monaco'ya 81-69 yenildi.

Çekişmeli başlayan müsabakanın ilk çeyreğinde üstünlük sık sık el değiştirdi. Lacivert-beyazlı ekip, 5. dakikasını 17-13 geride geçtiği ilk çeyreği 23-22 üstün kapattı. İki takımın da net bir üstünlük kuramadığı ikinci çeyrekte skor son ana kadar başa baş gitti. Son bölümü daha iyi geçiren Anadolu Efes, devre arasına 41-36 önde girdi.

Müsabakanın ikinci yarısı da karşılıklı basketlerle başladı. Maçın 22. dakikasından sonra iyi savunma yapan Anadolu Efes, rakibini durdurmayı başardı. Ercan ve Nwora ile skor üreten ev sahibi takım, 29. dakikada farkı çift haneye çıkardı: 58-48. Lacivert-beyazlılar üçüncü periyodu 59-52 önde geçti.

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Son çeyreğin başında savunma sertliğini artıran Monaco, 7-0'lık seriyle 33. dakikada 59-59 beraberliği sağladı. Hücumda etkisiz kalan ve rakibinin hücumlarını durdurmakta zorlanan ev sahibi ekip, 38. dakikanın başında 7 sayı geri düştü: 65-72. Son çeyrekte 29 sayı atıp, sadece 10 sayı yiyen Monaco mücadeleden 81-69 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Poirier'in 14 sayı, 8 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Lacivert-beyazlılarda Ercan 11, Smits ise 10 sayıyla çift haneye ulaşan oyuncular oldu.

Monaco'da ise 15 sayı, 7 ribauntla oynayan Papagiannis, 14 sayı, 4 asist üreten Loyd ve 12 sayı, altışar ribaunt ve asistle mücadele eden James galibiyeti getirdi.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternico (İtalya), Nick Van Den Broeck (Belçika)

Anadolu Efes: Thompson 7, Nwora 8, Bryant 5, Poirier 14, Ercan Osmani 11, Beaubois 8, Smits 10, Oturu 2, Doğuş Özdemiroğlu, Willis 4, Hollatz

Monaco: Blossomgame 6, Loyd 14, Diallo 9, Motiejunas 8, James 12, Okobo 6, Papagiannis 15, Furkan Korkmaz 2, Brown 4, Strazel 5, Tarpey

1. Periyot: 23-22

Devre: 41-36

3. Periyot: 59-52

5 faulle çıkan: 39.12 Bryant (Anadolu Efes)