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Basketbol
AA
Haber Giriş: 19.04.2020 - 15:48,Son Güncelleme:

Anadolu Efes, 23 Nisan'ı dijital ortamda kutlayacak

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Anadolu Efes, 23 Nisan'ı dijital ortamda kutlayacak
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Anadolu Efes Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dijital ortamda kutlayacak.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşan sosyal izolasyon ortamında taraftarlarını yalnız bırakmayan Anadolu Efes, 23 Nisan Perşembe günü çocuklar için kutlama programı düzenleyecek.

Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek ve saat 10.30'da başlayacak programda Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile oğlu Sarp Ataman, takım kaptanı Doğuş Balbay, kulübün anonsörü Mustafa Özben ile maskotu Çaylak da çocuklarla bir araya gelecek.

Katılım linkinin Anadolu Efes Kulübünün sosyal medya hesaplarından paylaşılacağı etkinliğe, 100'e yakın çocuk katılabilecek.

Müzik ve dansın da yer alacağı kutlamada Anadolu Efes'in yıldız oyuncularının çocuklara yönelik mesajları da katılımcılar ile paylaşılacak.

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