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Anadolu Efes 16. galibiyetini aldı

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#Anadolu Efes#Bahçeşehir Koleji#Basketbol
Anadolu Efes 16. galibiyetini aldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 20:32

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Liginin 20'nci haftasında Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 73-62 mağlup etti.

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Maçın en skorer ismi 28 sayıyla Anadolu Efes'ten Elijah Bryant oldu. Anadolu Efes bo sonucun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki 15'inci galibiyetini alırken, Bahçeşehir Koleji ise 12'nci mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Semih Vural, İsmail Binbir

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Boutsiele 9, Hall 10, Muhammed Baygül 3, Morgan 11, Smith 7, Yiğit Arslan 16, Yunus Sonsırma 2, Gist 4, Berkay Candan

ANADOLU EFES: Bryant 28, Singleton 2, Micic 12, Zizic 6, Erten Gazi 2, Clyburn, Larkin 12, Buğrahan Tuncer 7, Furkan Haltalı 2, Egehan Arna 2

1İNCİ PERİYOT: 20-19

İLK YARI: 33-38

3ÜNCÜ PERİYOT: 43-57

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#Anadolu Efes#Bahçeşehir Koleji#Basketbol

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