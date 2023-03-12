Anadolu Efes 16. galibiyetini aldı

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Maçın en skorer ismi 28 sayıyla Anadolu Efes'ten Elijah Bryant oldu. Anadolu Efes bo sonucun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki 15'inci galibiyetini alırken, Bahçeşehir Koleji ise 12'nci mağlubiyetini yaşadı.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Semih Vural, İsmail Binbir
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Boutsiele 9, Hall 10, Muhammed Baygül 3, Morgan 11, Smith 7, Yiğit Arslan 16, Yunus Sonsırma 2, Gist 4, Berkay Candan
ANADOLU EFES: Bryant 28, Singleton 2, Micic 12, Zizic 6, Erten Gazi 2, Clyburn, Larkin 12, Buğrahan Tuncer 7, Furkan Haltalı 2, Egehan Arna 2
1İNCİ PERİYOT: 20-19
İLK YARI: 33-38
3ÜNCÜ PERİYOT: 43-57