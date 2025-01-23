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Anadolu Efes 110-66 Olimpia Milano (Euroleague maçı)

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#Anadolu Efes#Olimpia Milano#Thy Avrupa Ligi
Anadolu Efes 110-66 Olimpia Milano (Euroleague maçı)
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 09:34

Anadolu Efes, Euroleague'in 23. haftasında konuk ettiği İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu 110-66 mağlup etti.

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Anadolu Efes ile Olimpia Milano, Euroleague'in 23. haftasında karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 110-66 kazanan Anadolu Efes'in 5 maçlık galibiyet hasreti sona erdi.

Karşılaşmaya Ercan Osmani'nin basketiyle hızlı başlayan Anadolu Efes, 5. dakikada Larkin'in serbest atıştan bulduğu sayıyla 7-0'lık seri yakaladı. Beaubois'nın etkili oyunuyla farkı açan lacivert-beyazlılar, yaptığı etkili savunmayla rakibinin sayı bulmasını zorlaştırdı ve ilk periyodu 24-9 önde tamamladı.

İkinci periyotta hücumdaki etkili performansına devam eden ev sahibi ekip, 12. dakikada Dozier'in üç sayılık basketiyle farkı 21 sayıya çıkardı: 32-11. Dış atıştan bulduğu isabetlerle ve Oturu'nun pota altı basketleriyle rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, soyunma odasına 56-31 önde girdi.

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İkinci yarıda taraftarın da desteğini arkasına alan Anadolu Efes, 23. dakikada Larkin'in üç sayılık basketiyle farkı 30 sayıya yükseltti: 65-35. Konuk ekip, Leday ile boyalı alandan sayılar bulmaya çalışsa da lacivert-beyazlılar, çizgi gerisinden bulduğu basketlerle farkı açmaya devam etti ve 29. dakikada Nwora'nın iki sayılık basketiyle farkı 45 sayıya çıkardı: 84-39. Etkili oyununu devam ettiren Anadolu Efes, son çeyreğe 87-48 önde gitti.

Son periyotta da etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, karşılaşmayı 110-66 kazandı.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitirenler adına karşılaşma öncesi saygı duruşu yapıldı.

Öte yandan Shane Larkin, üçüncü periyodun başlarında rakibiyle girdiği ribaunt mücadelesinin ardından sakatlandı ve karşılaşmaya devam edemedi.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Joseph Bissang (Fransa), Jakub Zamojski (Polonya)

Anadolu Efes: Larkin 11, Bryant 12, Thompson 5, Ercan Osmani 12, Poirier 6, Smits 13, Beaubois 18, Oturu 10, Dozier 8, Nwora 15

EA7 Emporio Armani Milan: Mannion 7, Shields 9, Bolmaro 7, Leday 10, Gillespie 2, Ricci 8, Dimitrijevic 4, Brooks 13, Caruso 4, Flaccadori, Tonut 2

1. Periyot: 24-9

Devre: 56-31

3. Periyot: 87-48

 

 

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#Anadolu Efes#Olimpia Milano#Thy Avrupa Ligi

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