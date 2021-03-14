Anadolu Efes 102-63 Empera Halı Gaziantep Basketbol

Anadolu Efes ligde 23 galibiyete ulaşırken, Empera Halı Gaziantep Basketbol 12. kez yenildi.

Maça Micic'in etkili oyunuyla başlayan Anadolu Efes, 5. dakikada 11-8 üstünlük yakaladı. Dış atışlarda başarılı olan Empera Halı Gaziantep Basketbol, Orhan Haciyeva'nın üç sayılık basketiyle öne geçti: 11-16. Sertaç Şanlı ile boyalı alanda etkili olan ve 4 sayı bulan ev sahibi ekip, 8. dakikada 17-16 ile skoru tekrar lehine çevirip, çeyreği de 23-20 önde geçti.

Karşılaşmanın 2. periyodunda iyi savunma yapan Anadolu Efes, Tolga Geçim'in üç sayılık basketiyle 14. dakikada farkı 12 sayıya (34-22) çıkardı. Konuk ekip, Can Uğur Öğüt ile bulduğu sayılarla farkı biraz olsun kapattı ve ilk yarı 42-35 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle tamamlandı.

Rakibine kolay sayı şansı vermeyen Anadolu Efes, maçın 3. periyodu sonunda farkı 26 sayıya çıkardı: 73-47. Ev sahibi ekip, karşılaşmayı da 102-63

kazandı.

Bu arada, karşılaşmanın son periyodunun başında Empera Halı Gaziantep Basketbol'da Doğan Şenli sakatlandı ve tekerlekli sandalyeyle sahadan çıkmak zorunda kaldı.

Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Mehmet Ozan Çakar

Anadolu Efes: Micic 13, Beaubois 2, Anderson 6, Moerman 12, Sertaç Şanlı 6, Doğuş Balbay 10, Pleiss 9, Buğrahan Tuncer 9, Yiğitcan Saybir 17, Tolga Geçim 10, Erten Gazi 8

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 3, Simpson 11, Orhan Haciyeva 5, Kelly 10, Jaiteh 21, İsmail Cem Ulusoy, Doğan Şenli, Alp Karahan 10, Metehan Akyel 1, Atahan Demirtaş, Ahmet Furkan Özkan 2

1. Periyot: 23-20

Devre: 42-35

3. Periyot: 73-47

5 faulle çıkan: 38.48 Pleiss (Anadolu Efes)