MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriAna Paula Borgo, Nilüfer Belediyespor'da!
GeriVoleybol Ana Paula Borgo, Nilüfer Belediyespor'da!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Voleybol
İHA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 11:29 | Son Güncelleme:

Ana Paula Borgo, Nilüfer Belediyespor'da!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ana Paula Borgo, Nilüfer Belediyespor'da!
Abone Olgoogle-news

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Çan Gençlik Kalespor ile yollarını ayıran Brezilyalı pasör çaprazı Ana Paula Borgo’yu kadrosuna kattı.

Misli.com Sultanlar Ligi’nde başarılı bir performans ortaya koyan Nilüfer Belediyespor, yeni bir oyuncuyu kadrosuna kattı.

ABD’li Willow Johnson ile ikinci yarının başında yollarını ayıran Nilüfer Belediyespor, pasör çaprazı pozisyonunda oluşan boşluğu, yaptığı transferle doldurdu.

Yeşil mavi beyazlı ekip, Çan Gençlik Kalespor ile yollarını ayıran Brezilyalı pasör çaprazı Ana Paula Borgo’yu transfer etti. Borgo, Nilüfer Belediyespor tesislerinde sözleşmeyi imzaladı.

27 yaşında ve 1.87 santimetre boyundaki Brezilyalı oyuncu sırasıyla Sao Caetono, E.C Pinheiros, Finasa/Osasco, Praia Clube, Fluminense F.C., Çan Gençlik Kalespor formalarını giydi. Brezilya Milli Takım kadrosunda da forma giyen başarılı voleybolcu, U23 2015 Dünya Kupası’nda altın madalya, FIVB Milletler Ligi’nde de gümüş madalya kazandı.

Ana Paula Borgo, Nilüfer Belediyesporda

Sultanlar Ligi keyfi CANLI YAYINLARLA Misli.com'da! Tüm maçları canlı izle...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle