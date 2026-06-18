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Ana Cristina’dan Fenerbahçe itirafı! 'Süreci kendi başıma yürütmek zorunda kaldım'

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#Fenerbahçe#Ana Cristina#Voleybol
Ana Cristina’dan Fenerbahçe itirafı Süreci kendi başıma yürütmek zorunda kaldım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 11:23

Fenerbahçe Medicana'nın Brezilyalı smaçörü Ana Cristina, yaşadığı sakatlık sürecine dair açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ana Cristina, sakatlıktan dönüş süreci ve mevcut durumuna dair O Globo'ya açıklamalarda bulundu.

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Ana Cristina'nın sözleri şu şekilde oldu:

"FENERBAHÇE İLE ORTAK BİR ÇÖZÜM ARADIK"

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“%100 iyileşmiş değildim ve ağrılarla biraz zorlandım. Hatta bu ağrılar arttı bile. Kontrol etmeye çalıştık ama kulüp temposunun nasıl olduğunu biliyoruz. Ocak-Şubat arasında Fenerbahçe ile ortak bir çözüm aradık ama süreci kendi başıma yürütmek zorunda kaldım.

Ana Cristina’dan Fenerbahçe itirafı Süreci kendi başıma yürütmek zorunda kaldım

"FENERBAHÇE'NİN FUTBOLCULARIYLA ÇALIŞAN BREZİLYALI BİR FİZYOTERAPİST İLE İLETİŞİME GEÇTİM"

Çalışmalar daha çok toplu yapılıyordu, salon çalışmaları grup odaklıydı. Kulübün kondisyoneriyle çalışmalarımı sürdürdüm ama özel bir çalışmaya ihtiyacım vardı. Fenerbahçe'nin futbolcularıyla çalışan Brezilyalı bir fizyoterapist ile iletişime geçip anlaştım ve iyileşme, güç kazanımı, hız ve performansa dayalı çalışmalarıma bu şekilde devam ettim.

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"ÇOK DAHA İYİYİM"

Şu an hâlâ bu sürecin içindeyim ama çok daha iyiyim. VNL maçlarında daha hızlı ve oyun okuması daha iyi bir oyuncu oldum. Yakında %100 olacağım. Genel olarak sporcular her zaman bir miktar ağrı hisseder. Ben de hissediyorum ama bu kabul edilebilir bir ağrı. Kontrol edebiliyorum ve beni kısıtlamıyor. Maç ritmi ise zamanla kazanılan bir şey."

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#Fenerbahçe#Ana Cristina#Voleybol

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