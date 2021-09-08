MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAmsterdam’da ‘Şenol Güneş istifa’ tezahüratları
GeriFutbol Amsterdam’da ‘Şenol Güneş istifa’ tezahüratları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 08.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Amsterdam’da ‘Şenol Güneş istifa’ tezahüratları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Amsterdam’da ‘Şenol Güneş istifa’ tezahüratları

A Milli Takım’ın Dünya Kupası elemelerinde Hollanda'ya 6-1 mağlup olduğu maçta Şenol Güneş istifaya davet edildi.

A Milli Takım’ın Hollanda ile deplasmanda oynadığı karşılaşmaya Türk taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Mücadelenin başlamasından saatler önce Johan Cruyff Arena’ya gelen Türk taraftarlar, stat kapılarının açılmasıyla kale arkasında kendilerine ayrılan yere geçti.

Hollanda - Türkiye maçında Şenol Güneşe tepki Sergen Yalçın, Emre Belözoğlu ve o görüntü...
Hollanda - Türkiye maçında Şenol Güneş'e tepki! Sergen Yalçın, Emre Belözoğlu ve o görüntü...

Bu bölümü tamamen dolduran Türk taraftarların, Hollandalı taraftarların arasından da bilet alarak mücadeleyi izlediği görüldü.

Taraftarlar, Hollanda’nın 4. golü sonrasında Şenol Güneş’i istifaya davet etti.

Hollanda - Türkiye maçı sonrası Şenol Güneşten istifa sorusuna yanıt:
Hollanda - Türkiye maçı sonrası Şenol Güneş'ten istifa sorusuna yanıt:

Amsterdam’da ‘Şenol Güneş istifa’ tezahüratları

Pro Sanal Bahis sadece Misli.com'da! Türkiye'de ilk ve tek, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi