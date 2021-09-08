Amsterdam’da ‘Şenol Güneş istifa’ tezahüratları
A Milli Takım’ın Dünya Kupası elemelerinde Hollanda'ya 6-1 mağlup olduğu maçta Şenol Güneş istifaya davet edildi.
A Milli Takım’ın Hollanda ile deplasmanda oynadığı karşılaşmaya Türk taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Mücadelenin başlamasından saatler önce Johan Cruyff Arena’ya gelen Türk taraftarlar, stat kapılarının açılmasıyla kale arkasında kendilerine ayrılan yere geçti.
Bu bölümü tamamen dolduran Türk taraftarların, Hollandalı taraftarların arasından da bilet alarak mücadeleyi izlediği görüldü.
Taraftarlar, Hollanda’nın 4. golü sonrasında Şenol Güneş’i istifaya davet etti.
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